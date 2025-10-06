أبو الغيط في ذكرى أكتوبر: أنحني إجلالًا لأرواح الشهداء وأهنئ مصر وجيشها الباسل

وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال أبو الغيط، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أتقدم بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أنحني إجلالًا لأرواح الشهداء الأبرار، مستحضرًا ما يمثله هذا اليوم التاريخي من فخر وعزة لكل مصري وعربي. حفظ الله مصر وجيشها الباسل، وسدد خطاها نحو مزيد من التقدم والازدهار".