محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلا رمضان» بشرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة إن الغرض من معارض "أهلا رمضان" هو تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ، يرافقه وكيل وزارة التموين بالمحافظة سامي عبدالقادر، والقيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ؛ تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية محافظ جنوب سيناء، وفي إطار نشر معارض "أهلا رمضان" بجميع مدن المحافظة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكبار تجار الجملة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة المعروضات التي تناسب كافة المستويات، والتي تتراوح من 20 إلى 40%.

ووجه بالاستمرار في إقامة المعارض بكافة مدن المحافظة؛ لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

في سياق آخر، ترأس محافظ جنوب سيناء، اجتماع الإدارات المالية والشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة، مساء اليوم السبت؛ لمتابعة الصرف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها بجنوب سيناء، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2022.. حيث وجه المحافظ بسرعة قيام مجالس المدن بتقديم مستخلصات التنفيذ الخاصة بالمشروعات في موعد غايته 30 مارس الجاري.

وتابع المحافظ- خلال الاجتماع- موقف الاعتمادات المالية الإضافية الخاصة بمؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ، وتابع موقف تسليم الأراضي الخاصة بإنشاء محطات الطاقة الشمسية بشرم الشيخ، وتم استعراض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية بشرم الشيخ.. وموقف إنشاء محطة الكهرباء الخاصة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.. وموقف الحديقة المركزية بشرم الشيخ.. وموقف معالجة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ، وموقف تحويل محطتي وقود إلى التموين بالغاز والكهرباء.