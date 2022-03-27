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وزير الدفاع التركي ونظيره القطري يبحثان قضايا إقليمية

د ب أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 7:17 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 7:17 م

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأحد على هامش منتدى الدوحة في قطر.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد بأن لقاء أكار والعطية جرى قبيل مشاركتهما في ندوة بعنوان "الهيكل المتغير للتحالفات الاستراتيجية".

وتبادل الوزيران خلال اللقاء، الآراء حول مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.

وانطلق "منتدى الدوحة" في دولة قطر، أمس السبت، ومن المقرر أن يستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".

وانطلق المنتدى لأول مرة عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

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