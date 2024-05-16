رئيسا الصين وروسيا يؤكدان على تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي

بحث الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين (الذي يزور الصين حاليا)، تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين بلديهما، ووقعا بيانا مشتركا في ختام محادثتهما.

وخلال المحادثات، أشار الرئيس بوتين إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 90 بالمائة من مجمل المدفوعات بين البلدين بالروبل واليوان، مضيفا أن تحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية أعطى زخما قويا لتوسيع التعاملات التجارية.

وشدد الرئيس الروسي على أن العلاقات بين بلاده والصين ليست موجهة ضد أحد، مشيرا إلى أن البلدين يدافعان بشكل مشترك عن مبادئ الديمقراطية والنظام العادل في العالم.

وأشار إلى أن موسكو وبكين شكلتا محفظة كبيرة تضم 80 مشروعا استثماريا مشتركا كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات.

من جانبه، ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات بين بلاده وروسيا هي "معيار التعاون بين القوى الكبرى" وتتميز بالاحترام والثقة والصداقة والمنفعة المتبادلة، مؤكدا عزم بلاده على أن تكون "جارا جيدا وصديقا وشريكا موثوقا" لروسيا.

وقال شي لبوتين خلال المحادثات، إن الوصول بالعلاقات الصينية الروسية لما هي عليه اليوم لم يكن أمرا سهلا، ويتعين على الجانبين الاعتزاز بها ورعايتها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بكين محطته الخارجية الأولى بعد إعادة انتخابه، وتأتي الزيارة ردا على زيارة مماثلة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا العام الماضي.