حميدتي يتلقى رد سيلفاكير على مقترح دمج القوات في اتفاق سلام جنوب السودان

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم، الأحد، في مكتبه العاصمة الخرطوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.



وأعلن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، أن اللقاء شهد تسليم رد الرئيس سلفاكير ميارديت لدقلو بشأن على المقترح الذي تقدمت به آلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، الخاص بدمج القيادة العسكرية العليا في الجنوب وتخريج القوات، مشيراً إلى تخصيص حكومة بلاده لمواقع محددة للقوات العسكرية لأطراف السلام وتسليمها لحكومة السودان التي تُعد ضامناً للاتفاق.



وأضاف قلواك في تصريحات صحفية عقب لقاءه دقلو، "أتفقنا على عقد اجتماع بالخرطوم مع اللجنة الفنية، ومن ثم التوجه إلى جوبا لعقد اجتماع يشمل جميع أطراف سلام اتفاقية جنوب السودان لإنهاء هذا الملف".



وأشار مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، الى أن السودان ضامن ومراقب لاتفاق سلام جنوب السودان وتنفيذه، هذا بجانب رئاسة الدولة لمنظمة "الإيجاد"، وأن نائب رئيس مجلس السيادة يُشرف شخصياً على سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقام بالعديد من الزيارات إلى جوبا في هذا الشأن.