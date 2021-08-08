نيللي كريم: أحب الاستمتاع بكل لحظة ومواقع التواصل قاسية جدا في أغلب الوقت

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على إيناس سلامة الشواف ببرنامجها «طريق ثالث»، على راديو إنرجي 92.1 وتحدثت عن تأثير بعض الأشخاص عليها وكيف تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن «هناك الكثير من المواقف والأشخاص الذين أثروا عليها بشكل إيجابي خلال رحلتها الشخصية والفنية، لافتة إلى أن حياتها اتسمت بالتنوع الكبير بداية من الباليه، ومن ثم العمل في التمثيل.

وأضافت: «بدأت من الفوازير وكانت حلم كبير وغيرت فيا الكثير، ثم بدأت بالعمل مع الفنانة القديرة فاتن حمامة من خلال مسلسل وجه القمر، وتعلمت منها الكثير فهي إنسانة طبيعية جداً وقارئة ومثقفة وتحب الحياة، ومن خلال التعامل معها تعلمت الكثير وبدأت في فهم طبيعة المجال الفني».

وكشفت نيللي كريم عن حبها للقيام بالكثير من الأمور، قائلة: «أحب الاستمتاع بكل لحظة، فأنا شخص أحب التمثيل، والموسيقي، والرسم، والرقص، أحب القيام بأكثر من شيء، فمثلاً أحب الخياطة والشغل اليدوي».

وأكملت: «والدتي أثرت في بشكل كبير، فهي دائماً ترى أن المرأة عليها أن تكون قوية وأن عملها مهم، وكذلك أولادي أثروا علي؛ أصبحت أقلق عليهم بشكل أكبر وأعيش مشاكلهم».

ولفتت إلى أنها تحب كل قصص ديزني والنهايات السعيدة، ودائماً كانت تحب أن تعيش القصص التي تقدم في الأفلام.

وعن مواقع التواصل، عقبت: «مواقع التواصل قاسية جدا في أغلب الوقت، في حرب إلكترونية شغالة أغلب الوقت، لذلك بكون حريصة في التعامل معاها».

واختتمت: «أنا والسوشيال ميديا مش صحاب أوي، لذلك أحب أن أتحدث عن أعمالي فقط على تلك المواقع ولا أرد على أي شخص، وكذلك لا أنشر صورًا كثيرة بصحبة أولادي».