لافروف: موسكو سترد بكل قوة وبكل الوسائل المتاحة على جميع الأعمال العدوانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو سترد بكل قوة وبكافة الوسائل المتاحة على جميع الأعمال العدوانية، وستدافع من أجل الحفاظ على الدولة الروسية.

وقال لافروف - في كلمة خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة- إن "الغرب يستخدم النظرية النازية ضد روسيا حسب قوله".

وأضاف "النظام الأوكراني النازي وصل بعد الانقلاب غير الشرعي في عام 2014، ويقوم الغرب من خلال دعم هذا النظام على تدمير اقتصاد روسيا وتحقيق الهزيمة الاستراتيجية وإثارة الاستياء في المجتمع الروسي".

وأوضح أن العديد من الدول اتخذت مواقف متزنة فيما يخص الأزمة الأوكرانية، قائلا "إنه بالرغم من الضغوط التي تمارس على هذه الدول من أجل إجبارها على الانضمام إلى التحالف المضاد لروسيا، فإن هذه الضغوط لا تنجح والعديد من الدول ترى أن روسيا شريك أساسي وتدرك أهمية تشكيل نظام عالمي جديد".

وأشار لافروف إلى أن الغرب يريد العيش على حساب الآخرين ويحاول القيام بذلك من خلال الأساليب الاستعمارية من أجل الحفاظ على هيمنتهم، مضيفا "العديد من دول آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط لا تريد التضحية بمصالحها الوطنية من أجل أن يحافظ (الأنجلو ساكسون) على هيمنتهم في العالم".

من جهته.. أكد رئيس دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- أن موسكو قد تطرح لاحقا مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وقال بيريتشيفسكي "إن الدول الغربية تعمل على عرقلة مشروع القرار، الذي قدمته روسيا لمجلس الأمن الدولي، حول إجراء تحقيق دولي مستقل في تفجير خطوط السيل الشمالي".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار (روسي/ صيني) ينص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة؛ لإجراء تحقيق شامل شفاف وحيادي لجميع جوانب العمل التخريبي بخطوط السيل الشمالي، بما في ذلك تحديد المنفذين والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين معهم.

بدوره.. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف - في مقابلة مع صحيفة (روسيسكايا جازيتا)- إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرف في الصراع في أوكرانيا، ولا يخفى على أحد هدفه الأساسي، وهو هزيمة روسيا وإحداث المزيد من الانقسامات.

وأكد باتروشيف أن "دول الناتو في الواقع أطراف في الصراع.. إنهم لا يخفون هدفهم الرئيسي وهو محاولة إطالة أمد هذا الصراع العسكري لأطول فترة ممكنة وهزيمة روسيا في ساحة المعركة والمزيد من الانقسام".

ورأى المسئول الروسي أن قضية الصراع الأوكراني ستكون إحدى الموضوعات الرئيسية في قمة واشنطن من أجل الديمقراطية في أواخر مارس.

وقال: "لقد حولوا أوكرانيا إلى معسكر عسكري كبير.. إنهم يرسلون الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى المعلومات، باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية وعدد كبير من الطائرات بدون طيار.. ويقوم مدربو ومستشارو (الناتو) بتدريب القوات الأوكرانية".

في السياق.. أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روجوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- إصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني في مدينة ميليتوبول.

وأشار روجوف إلى أن القصف نجم عنه أيضا تعرض مبنى قريب من الكلية متعددة التخصصات لدمار جزئي، وتضررت عدة منازل أخرى.

وأوضح أن الانفجارات التي دوت في سماء المدينة، صباح اليوم، كانت مرتبطة بتشغيل منظومة الدفاع الجوي.