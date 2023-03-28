غياب حارس الإسماعيلي أمام سموحة

تأكد غياب محمد فوزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، عن مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري.

يأتي ذلك بسبب إصابته في غضروف الركبة، والتي تعرض لها خلال مواجهة غزل المحلة، في بطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز الدراويش، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

وقرر حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، استبعاد كريم عرفات، بسبب عدم جاهزيته الفنية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في القدم اليمنى، والتي أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.