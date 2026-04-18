الجيش البريطاني: زورقان إيرانيان يطلقان النار على ناقلة في مضيق هرمز

قال الجيش البريطاني، اليوم السبت، إن زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني فتحا النار على ناقلة في مضيق هرمز، بعدما قالت طهران إنها أعادت فرض القيود على الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، أن الناقلة وطاقمها في أمان، دون أن تحدد هوية الناقلة أو وجهتها.

وكانت إيران، أعادت - صباح اليوم السبت- فرض القيود على مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، أن "السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى وضعها السابق... تحت إدارة صارمة وسيطرة من القوات المسلحة" وحذرت من أنها ستواصل منع العبور عبر المضيق طالما استمر الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار الأمريكي "سيبقى ساري المفعول بالكامل" حتى تتوصل طهران إلى اتفاق مع أمريكا بما في ذلك بشأن برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أن مضيق هرمز "بات مفتوحا لعبور السفن"، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه "مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا"، موضحا أن حركة العبور ستكون "وفق المسار المحدد وبإذن من إيران".