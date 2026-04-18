أعلنت وزارة الإسكان إجراء 4 قرعات علنية، يومي 27 و28 أبريل؛ لتسكين المواطنين بالأراضي التي وفقت أوضاعها بمناطق جمعية مصر الجديدة التعاونية والقادسية والأمل والكيلو 48 بمدينة العبور الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، أهمية مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.

كما شددت على التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

من جهته، قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن الجهاز سيستضيف القرعات العلنية اليدوية أرقام (35، و36، و37، و38) يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



وأوضح أن القرعة رقم (35) خُصصت لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي وفقت أوضاعها حتى تاريخ 9 أبريل، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، وذلك طبقًا لشرائح المساحات (209م2، 276م2، 350م2، 400م2، 450م2، 500م2)، على أن تُجرى يوم الاثنين 27 أبريل 2026.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن القرعة رقم (36) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي وفقت أوضاعها حتى التاريخ ذاته بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، لكنها تقتصر على شريحة مساحة 500م2، وتُعقد يوم الثلاثاء 28 أبريل.

وتابع: في اليوم نفسه، تُجرى القرعة رقم (37) المخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الأمل، وفقًا لشرائح المساحات (209م2، 276م2، 350م2، 400م2، 450م2، 500م2).

وأضاف مراد أن القرعة رقم (38) تشمل تسكين المجموعات بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بالنظام العيني، بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 أبريل.

وبيّن رئيس الجهاز أن إجراءات تسجيل الحضور ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا خلال الأيام المعلنة، وتُغلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لتبدأ بعدها إجراءات القرعات العلنية مباشرة، مع السماح للمواطنين بالحضور بموجب إثبات الشخصية.