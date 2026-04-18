استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026.

- وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 79 إلى 83 جنيهًا.

واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.

واستقرت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 80 إلى 150 جنيهًا.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

وثبتت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 50 و160 جنيهًا.

وثبت سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

وثبت سعر الجمبري الكبير ليترواح بين 960 و1160 جنيهًا.

واستقر سعر البوري ليتراوح بين 180 إلى 240 جنيهًا.

وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.