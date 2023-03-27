وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى مظاهرات مضادة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى مظاهرات مضادة للمظاهرات الهائلة التي تصيب البلاد بالشلل في ضوء الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة.



وقال سموتريتش السياسي اليميني المتطرف، في مقطع مصور عبر تويتر "تعالوا إلى القدس.. نحن الأغلبية دعونا نرفع صوتنا.. لن ندعكم تسرقون أصواتنا وبلادنا"، مشيرا إلى أنه لن يتم إيقاف الإصلاحات القضائية.



كان هناك المزيد من المظاهرات الحاشدة عبر البلاد اليوم الاثنين، بعدما عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان قد دعا الحكومة إلى الدخول في حوار وحذر من أن الأمن الوطني يمكن أن يتأثر.



وبحسب تقارير وسائل الإعلام، كان نتنياهو يخطط لإلقاء كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم الإثنين، ولكن الخطاب تأجل.



وهناك تكهنات أيضا في الإعلام الإسرائيلي أنه قد يعلن وقف الإصلاحات القضائية ولكن تقارير أخرى أفادت بأن أعضاء ائتلافه هددوا بالاستقالة في حال تم إيقاف الإصلاحات أو تخفيفها.



وتشهد إسرائيل احتجاجات على الإصلاح القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين.



ووفقا لمشروع الإصلاح، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.



ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.