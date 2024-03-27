أصبح الرئيس السنغالي الجديد ديوماي فاي مثار حديث الشارع السنغالي الذي تساءل عمن ستكون السيدة الأولى من زوجتيه ماري خون فاي، وعبسة فاي، إحداهن متحجبة والأخرى بلا حجاب.

وكأول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين شرعيتين، تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي عمن ستحمل لقب السيدة الأولى في البلاد بعد فوز باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية.

Bassirou Diomaye Faye, nouveau #président élu du #Sénégal à la succession de Macky Sall est #polygame et marié à 2 femmes : Marie Khone Faye et Absa Faye.

Qui sera la nouvelle première dame du Sénégal ? pic.twitter.com/A3tjOM3P3Y — AyitiBranche (@AyitiBranche) March 25, 2024

- من ستكون السيدة الأولى؟

قالت ناتالي يامب الناشطة في شئون الوحدة الإفريقية، إن "وظيفة السيدة الأولى غير موجودة في الدستور أو في أي نص سنغالي آخر ولا يوجد سيدة أولى أو ثانية أو رقم عشرين".

وتابعت، "بموجب القانون فإنهن مواطنات عاديات ولذلك فإن مصطلح السيدة الأولى يعد تسمية خاطئة شائعة جدا ليس فقط في إفريقيا ولكن في كل مكان في العالم تقريبا".

وأكدت، "على حد علمي، فإن الولايات المتحدة والأنظمة الملكية فقط هي التي قدمت وضع السيدة الأولى".

وأوضحت أنه "لن يكون باسيرو ديوماي فاي أول ولا آخر رئيس دولة لديه زوجتان رسميتان أو أكثر، مشيرة إلى أن بارو وزوما وأوليغوي نغويما جميعهم ملتزمون بتعدد الزوجات، وهذا لم يشكل أي مشكلة على مستوى البروتوكول".

وبدوره يقول الباحث السنغالي، عبدالأحد عبدالرشيد، لموقع سكاي نيوز عربية، إن "هذا الوضع جديد على السنغال التي لم يسبق له وجود، سيتم اعتبار كل واحدة منهما سيدة أولى للبلاد، لأن دورها في البلاد عادة ما يتمثل في مساعدة رئيس الجمهورية في الشئون الاجتماعية، والقيام بأعمال خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين".

ويضيف عبدالرشيد، "دور السيدة الأولى منحصر في الشئون الاجتماعية والحفاظ على التماسك الوطني، من خلال تأسيس مؤسسات خيرية لتقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين بجانب تحسين العلاقات بين المسئولين في البلاد وخاصة بين الحكومة والشخصيات الاجتماعية والدينية".

ويعتقد، "أن وجود سيدتين أولتين في البلاد لن يشكل أي مشكلة بدل سيكون لكل واحدة منهن دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية الهشة للفئات الضعيفة".

- أي سيدة ستقوم بالمهام الخاصة؟

ويقول الباحث في العلوم السياسية إدريس آيات: "ليس هناك مهامٌ خاصة موكلة إلى زوجة الرئيس، ولا راتبٌ مخصص لها، وإذا تولت إدارة جمعية خيرية أو مؤسسة، فتُمنح راتباً كأي موظفة أخرى تخدم الوطن، ومع ذلك في تقاليد الإمبراطوريات الإفريقية كانت تعطي اعتباراً خاصاً للزوجة الأولى، ومعاملتها كأم للرعية، ولأبنائها وأبناء الأمة جمعاء، معتبرين كل نساء الإمبراطورية سيدات متساويات".

ويرى آيات، أن الحاجة لتحديد "السيدة الأولى" يأتي من باب التسهيل على البروتوكول الدولي في حال السفر، فيمكن تطبيق المسمى على الزوجة التي ترافق الرئيس في مناسبات رسمية، أو ربما تُعرف كلتاهما بـ"السيدات الأوليات" إن رافقتاه معاً".

- رئيس جديد أصغر المرشحين

ينحدر الرئيس السنغالي الجديد البالغ من العمر 44 سنة من مدينة أمبور الواقعة في غرب البلاد، وكان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا.

وأظهرت النتائج فوز باسيرو ديوماي فاي بأكثر من 50% من أصوات الناخبين، فيما اعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.