سموتريتش: إسرائيل ستنتصر في حرب غزة رغم تغير موقف بايدن وحظر أمريكا الأسلحة عنها

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تحقيق أهداف الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة، يتطلب احتلال مدينة رفح الفلسطينية بالكامل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «بينما تقترب ذكرى يوم الاستقلال، علينا التذكير بأن حرب استقلالنا لا تزال مستمرة».

وأشار إلى «إعلان قيام دولة إسرائيل خلال تلك الفترة، رغم المعارضة القوية من وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، بإنشاء الدولة الصهيونية».

ولفت إلى أن «بلاده كان عليها أن تواجه حظر الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان».

وأكد أن بلاده ستحقق النصر الكامل في الحرب على الرغم من تغير موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقراره بحظر تصدير الأسلحة لتل أبيب، بحسب مزاعمه.

وزعم: «ببساطة ليس لدينا خيار، لأن هذه الحرب وجودية وأي شيء آخر غير النصر الكامل سيعرض وجود الدولة اليهودية للخطر».

وشدد على أهمية احتلال مدينة رفح الفلسطينية بالكامل خلال أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن بلاده من القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين، وفقًا لادعاءاته.

وأكد «أهمية الحفاظ على وحدة الداخل مهما كان الثمن»، مضيفًا: «هذه الطريقة الوحيدة التي سنتمكن بها من هزيمة أعدائنا بشكل فعال والصمود في وجه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب وتكبد الهزيمة».

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة، إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة».

وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى استشهاد 34844 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين.

وعلّقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراضات الرئيس بايدن.

ووفق مسئولين أمريكيين فإن واشنطن أوقفت إرسال شحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات)، و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما).

وكانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت أسبق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية في الآونة الأخيرة وقيمتها 95 مليار دولار أقرها الكونجرس الأمريكي في أبريل.