 السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 11:40 ص

أدانت المملكة العربية السعودية، الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس : "تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.

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