 عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز - بوابة الشروق
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عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز

محمد عاطف
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 11:19 ص

أعرب أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن سعادته بالصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى ان هناك حالة سعادة بين الجماهير المحلاوية واحتفالات كبيرة من جانب عشاق النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عل: "تسلمت غزل المحلة في المركز الخامس وواجهنا صعوبات كثيرة، واستطعنا عودة الفريق بتكاتف اللاعبين، وتحسنت النتائج بعد دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير في الفترة الأخيرة.. وهي المرة الأولى التي يهبط فيها المحلة ويصعد في نفس الموسم".

وأضاف: "تكاتف مسئولي الغزل مع الجماهير وراء تحقيق النتائج الجيدة، وصعدنا في النهاية وأسعدنا الجماهير المحلاوية المتواجدة في الشارع لاستقبال اللاعبين والهتاف لهم بالصعود".

وواصل: "سعيد بالموافقة على عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة، حضور الجمهور في المحلة سوف يساهم كثيرا في تقديم نتائج قوية".

وأكمل: "نعمل على تحقيق نتائج إيجابية، وسنسعى لصناعة فريق جيد في الموسم الأول ودخول المنافسة بقوة مستقبلا".

وأتم: "أتمنى تقديم مستوى جيد مع المحلة في الموسم القادم في الدوري المصري الممتاز".


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