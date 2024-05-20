رويترز: وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية

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أعلنت وكالة أنباء رويترز، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.

ونقلت رويترز نبأ الوفاة عن مسئول إيراني لم تسمه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الإثنين، بأنه تم العثور على موقع مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: "وجدنا مكان مروحية الرئيس ونحن نتحرك باتجاهه وتفصلنا عنه مسافة كيلومترين".

وبينت صور جوية متداولة، مكان تحطم الطائرة.

ونشرت وكالة "إسنا" أيضا، مشاهد تظهر تحرك قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر باتجاه المروحية المنكوبة التابعة للرئيس الإيراني والفريق المرافق له.

وأكد قائد جيش أذربيجان الشرقية، صباح الاثنين، أن "بعض جثث ركاب المروحية كانت محترقة ولا يمكن التعرف عليها".

وقال قائد فيلق الحرس الثوري لأذربيجان الشرقية إن "وزير الخارجية ومحافظ أذربيجان الشرقية وممثل خامنئي في هذه المحافظة حاضرين أيضًا على متن هذه المروحية".