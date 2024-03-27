أوكرانيا تهزم أيسلندا وتتأهل لبطولة يورو 2024

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فاز منتخب أوكرانيا على أيسلندا بنتيجة 2 / 1 اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية للمسار الثاني بالتصفيات ليتأهل لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

لم يحافظ منتخب أيسلندا على تقدمه بهدف سجله ألبرت جودموندسون في الدقيقة 30.

ورد المنتخب الأوكراني بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما فيكتور تسيهانكوف وميخايلو مودريك في الدقيقتين 54 و84.

وكان المنتخب الأوكراني تأهل للنهائي بالفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة 2 / 1 في الدور قبل النهائي، بينما تأهل منتخب أيسلندا بفوزه 4 / 1 على إسرائيل.

وبتأهله، أكمل منتخب أوكرانيا عقد المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا 2024 التي تم أيضا منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.