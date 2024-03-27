نشرت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، رسالة مسجلة نسبتها لقائد كتائب القسام ذراعها العسكرية، محمد ضيف، هي الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.



وجاء في الرسالة الموجهة إلى أبناء "الوطن العربي والإسلامي"، والتي نقلتها وكالة معا اليوم: "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدا، نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الاقصى".



وتابع الضيف في التسجيل الذي تبلغ مدّته 35 ثانية: "لا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى"، وكرر جزءا من أية كريمة (من سورة التوبة) "انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".



وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال حاولت اغتيال الضيف في مناسبات مختلفة. من بينها محاولة خلال حرب 2014 على قطاع غزة، وفي إحدى المحاولات، أصيب بجروح خطيرة. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه غير قادر على الحركة بمفرده بما في ذلك تحريك يديه، ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، ويتنقل من مكان إلى آخر بواسطة سيارات إسعاف.