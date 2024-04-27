الأحوال المدنية تستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي ومصدرا مميكنا للمواطنين بحمل إقامتهم

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واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بمحافظات (القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية). أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6964 بطاقة رقم قومى، و17923 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق. تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 27 أبريل 2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 963 بطاقة رقم قومى و103 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات ل34 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها ل228 مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ250 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر