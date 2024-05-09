اوسبو تقيم دورة بتنمية مهارات نقل الأحداث الرياضية بالتعاون مع سبوتنك الروسية

تقيم أكاديمية "اوسبو" التابعة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، دورة تدريبية مكثفة لتنمية مهارات نقل الأحداث الرياضية، والتي ستقام افتراضياً عبر الانترنت في الواحدة بعد ظهر الخميس المقبل 16 مايو، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء سبوتنك.

تأتي الدورة في إطار حرص اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي،على تعزيز مواكبة ماهو جديد في مجال الإعلام الرياضي.

يحاضر بالدورة "دينيس كازانسكي " معلق رياضي في القناة الأولى الروسية ، وأستاذ الإعلام أوليغ دميترييف، مستشار في وكالة روسيا سيجودنيا، وتتناول الدورة متطلبات تقديم تغطية جيدة في الأحداث الرياضية، ومهارات الكتابة للصحفيين الرياضيين، والبث والتعليق الرياضي.