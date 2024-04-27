حبس المتهم بإضرام النيران داخل سيارة نصف نقل في كرداسة

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أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة بحبس المتهم بإضرام النيران داخل سيارة نصف نقل بسبب خلافات مع مالكها بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نصف نقل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ألقى زجاجة مولوتوف على السيارة بسبب خلافات سابقة مع مالكها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.