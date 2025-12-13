تلفزيون سوريا: مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة 3 جنود أمريكيين في تدمر

قال مصدر خاص لـ«تلفزيون سوريا» إن عنصرا من الأمن الداخلي قتل، وأصيب 3 جنود أمريكيين، إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة تدمر وسط سوريا، خلال قيامهم بدورية مشتركة.

وفي وقت سابق، لفت مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية، إلى أن قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، اليوم السبت، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

ونوه أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته.

وأشار توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وذكر أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.



