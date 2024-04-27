تعتزم طهران، إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج على خلفية "ارتباطها" بإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الوزير حسين أمير عبداللهيان أبلغ نظيره البرتغالي باولو رانجل، أن طهران تهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري احتجزت في 13 أبريل سفينة حاويات تحمل اسم "ام سي اس اريز" (MCS Aries) "مرتبطة" باسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

وأتى ذلك في خضم أجواء من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، بعد أيام من تدمير مبنى قنصلية طهران في دمشق، وقبل ساعات من إطلاق طهران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل ردًا على استهداف القنصلية.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقما من 25 فردا، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها "ميديتيرنيان شيبينج كومباني" (إم إس سي). واستدعت الخارجية البرتغالية في 16 أبريل، السفير الإيراني لدى لشبونة، منددة بالهجوم الإيراني على إسرائيل ومطالبة بالإفراج عن السفينة.

وخلال الاتصال، أكد أمير عبداللهيان لرانجل أن طهران أبلغت سفراء الدول التي يتبع لها أفراد الطاقم بإمکانیة التواصل القنصلي إليهم. وكانت الخارجية الهندية، قد أعلنت في 18 أبريل، أن إيران أطلقت سراح أحد أفراد الطاقم من الهنود وأتاحت التواصل الدبلوماسي مع 16 هنديا آخرين، مؤكدة أنهم "بخير".

وسبق أن أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السفينة احتجزت بسبب انتهاكها قواعد الشحن الدولية وعدم الرد بشكل مناسب على الجهات الإيرانية المعنية.