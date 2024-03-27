إصابة أميرة ويلز كيت ميدلتون بالسرطان



لم يكن ظهور أميرة ويلز زوجة ولي العهد البريطاني كيت ميدلتون، في مقطع الفيديو الأخير، والذي شهد إعلانها نبأ إصابتها بمرض السرطان، وبدء تلقيها العلاج الكيماوي، كافيا لإيقاف سيل الأسئلة والتكهنات التي أحاطت بها في الفترة الماضية.



فقد أثار ظهور "كيت" وهي تجلس بمفردها خلال مقطع الفيديو، موجة جديدة من التساؤلات.



وشوهدت أميرة ويلز، خلال المقطع المصور، مرتدية سترة مخططة وجينز بينما كانت تشرح الأخبار المتعلقة بصحتها مباشرة للجمهور.



وجاءت الأخبار التي تُفيد بأن أميرة ويلز مصابة بالسرطان وأنها بدأت العلاج الكيميائي الوقائي لحالتها، صادمة للبريطانيين ولمحبي كيت ميدلتون.



وكشفت مصادر لصحيفة "صنداي تايمز"، أن الدافع وراء الظهور منفردة وإيصال الأخبار الصعبة بنفسها كان بسيطاً: "كانت كيت أكثر من قادرة على التعامل مع الأمر بنفسها، وشعرت أنه من المهم القيام بذلك".



وبينما أشادت الأم لثلاثة أطفال بزوجها الأمير ويليام في رسالتها بالفيديو، موضحة أن "وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة أيضًا" وهي تواجه هذا التحدي الصحي، كان هناك سبب واحد هو أن تم الإبلاغ عن أنها لم تشعر بالحاجة إلى ظهوره في الفيديو أيضًا، وفق ما ذكر الإعلام البريطاني.



وأضاف المصدر الملكي: "لقد كانت امرأة قوية تشارك رسالة قوية إلى الأمة. ولم تكن بحاجة إلى أن يجلس أحد بجانبها"، مشيراً إلى أن الأمير ويليام "كان يدعمها هي وعائلتها في الخلفية".



وتابع: "كيت أرادت أن تفعل ذلك بمفردها عندما يتعلق الأمر بإيصال الأخبار الحزينة إلى الجمهور".



وأكد المصدر أنها "فعلت ذلك بدعمه الكامل ونصائحه، وانضم إلى جميع المحادثات حول هذا الموضوع على كل المستويات، كان قرارها الجلوس بمفردها، ولم تكن بسبب ضغينة عليه وكان يؤيده بالكامل".



ووفقاً للصحيفة، فإن كيت كتبت البيان بأكمله بنفسها، إلا أنّ ويليام كان أكثر من داعم لاختيارها الظهور منفرداً في رسالة الفيديو.



وكشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أنها تصارع أخبث مرض في معركة، وبدأت في خضوعها لعملية جراحية بالبطن في يناير الماضي، والبدء قريبا بعلاج كيميائي وقائي.



وما أعلنت عنه الأميرة البالغة 42 عاما بنفسها يوم الجمعة الماضي، كشف أيضا عن أنها اختارت وزوجها الأمير ويليام، التعامل الاستراتيجي المدروس مع السرطان، والانتظار حتى الإعلان عنه في 22 مارس بالتحديد، والسبب وفق ما استنتجت "العربية.نت" من الوارد بوسائل إعلام بريطانية عدة، هو أن عطلة عيد الفصح تبدأ ذلك اليوم في مدارس المملكة المتحدة، وفيه يبتعد أبناؤها الأمراء، جورج وشارلوت ولويس، طوال أسبوع عن زملاء في المدرسة قد يؤثرون على فهمهم لما تعنيه الإصابة بالسرطان.



وفي لفتة تدل على الضعف المشترك، قامت الأميرة كيت بإضفاء طابع إنساني ليس على كفاحها ضد المرض فقط، بل أيضا على كفاح أي شخص يواجه السرطان. مع ذلك، فهذه ليست محنة منفردة.



ومن اللافت للنظر أن هذه الأخبار ظهرت خلال فترة اضطراب للعائلة المالكة، عندما كان الملك تشارلز نفسه يسافر أيضا في مسار مواز للعلاج من المرض نفسه.