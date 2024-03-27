تحرير 40 محضرًا لمخابز مخالفة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية مركز دمنهور ووادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضرا متنوعين، فى مجال المخابز على النحو التالى: " ضبط 17 مخبزا قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه وقت التوقف، و16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين.

كانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصى وبرفقة محمد قنديل مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.