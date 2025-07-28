 إسرائيل تسجن 3 جنود منهارين وفارين من معارك غزة لعدم قدرتهم على التحمل - بوابة الشروق
الإثنين 28 يوليه 2025 8:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تسجن 3 جنود منهارين وفارين من معارك غزة لعدم قدرتهم على التحمل


نشر في: الإثنين 28 يوليه 2025 - 8:23 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يوليه 2025 - 8:23 م

أثار قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بسجن ثلاثة مقاتلين من لواء "ناحال" رفضوا الاستمرار في القتال داخل قطاع غزة، موجة غضب في أوساط أهالي الجنود ومنظمات مدنية في إسرائيل.

يأتي ذلك وسط اتهامات للقيادة العسكرية الإسرائيلية بانعدام الحس الإنساني والتعامل مع الجنود كـ"أدوات تستهلك ثم تعاقب".

وبحسب ما أفادت به أمهات الجنود الثلاثة، فقد خدم أبناؤهن في غزة لمدة عام تقريبا، وتعرضوا لصدمات نفسية شديدة نتيجة المعارك وفقدان أصدقاء مقربين. وعلى الرغم من ذلك، وبدلا من تقديم الرعاية والدعم النفسي، قرر الجيش محاسبتهم عسكريا وإيداعهم في سجن بيت ليد العسكري، حيث تظاهر عدد من الأهالي والمتضامنين أمام بوابته صباح اليوم، وفقا لموقع روسيا اليوم.

جاء قرار سجن المقاتلين الثلاثة في وقت حرج، بعد ساعات من الإعلان عن انتحار جندي آخر، ما زاد من حدة الغضب الشعبي والاتهامات الموجهة للمؤسسة العسكرية بالتقصير في التعامل مع الصدمات النفسية.

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