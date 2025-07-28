محتجون مؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم قرب السفارة الأمريكية بتونس

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نصب محتجون خياما صغيرة على مقربة من مقر السفارة الأمريكية بضاحية البحيرة قرب العاصمة تونس، احتجاجا على دعم واشنطن لاستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع تدفق واسع للمعونات.

ويرابط المحتجون ليلا ونهارا ولليوم الثالث على التوالي بمحيط السفارة بدعم من نشطاء ومنظمات من المجتمع المدني، من بينهم بالخصوص "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين".

وتنتشر سيارات الشرطة وقوات الأمن في المنطقة، حيث شكلت حاجزا لمنع تقدم المحتجين نحو السفارة.

ورفع محتجون يرتدون الكوفية الفلسطينية صورا لضحايا الجوع من أطفال غزة والأعلام الفلسطينية.

وردد آخرون في الاعتصام "أمريكا هي هي أمريكا راس الحية (الأفعى)" و"الإنجليز والأمريكان شركاء في العدوان" و"وقف الإبادة واجب وقف الحصار واجب".

وقال وائل نوار، العضو المتحدث باسم "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، إن الاعتصام هو لمحاصرة السفارة ووسيلة للضغط من أجل فك الحصار عن قطاع غزة.

وطالب نوار السلطة في تونس بتعليق التعاون مع الولايات المتحدة وغلق السفارة الى حين "إيقاف الولايات المتحدة دعمها للإبادة الجماعية في غزة".

ونفذ محتجون أيضا وقفة احتجاجية أول أمس السبت، أمام مقر السفارة المصرية بسبب استمرار غلق معبر رفح وتعطل دخول المساعدات الغذائية للفلسطينيين في القطاع المهدد بمجاعة قاتلة.