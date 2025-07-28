تصاعد الاحتجاجات في المكلا اليمنية جراء تدهور الأوضاع المعيشية

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تصاعدت اليوم الاثنين، حدة الاحتجاجات الشعبية، بمدينة المكلا، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن ، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة الكهرباء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن المحتجين قطعوا عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار وإطارات السيارات المشتعلة، تنديداً بانقطاعات الكهرباء المتكررة وتدهور الوضع المعيشي".

ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي ومحاسبته، متهمين السلطة المحلية بـ"الفساد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق الغضب الشعبي والدخان المتصاعد من الطرقات بسبب إحراق إطارات السيارات.

وطالب ناشطون الجهات المعنية، بسرعة التدخل قبل اتساع رقعة الغضب واتجاهها نحو انفجار شعبي واسع.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي لتصل لأكثر من 12 ساعة بشكل يومي، رافقه انقطاع المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويشهد اليمن حربا بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.