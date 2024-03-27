الهند تستدعي دبلوماسية أمريكية للشكوى بشأن تعليقات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية

استدعت الهند دبلوماسية أمريكية بارزة للشكوى من التعليقات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق باعتقال زعيم معارض الأسبوع الماضي، طبقا لمصادر على صلة بالأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات أنه تم استدعاء جلوريا بيربينا، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية، إلى وزارة الخارجية في نيودلهي، اليوم الأربعاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

كان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صرح أمس الثلاثاء بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة باعتقال أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي وزعيم حزب "آم آدمي" المعارض.

وأضاف المتحدث أن أمريكا تشجع على إجراء عملية قانونية عادلة وشفافة وفي الوقت المناسب.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان اليوم الأربعاء إنها أثارت "اعتراضات قوية" على التعليقات، لكنها لم تكشف عن استدعاء بربينا.

ولم ترد السفارة الأمريكية على الفور على طلبات لمزيد من المعلومات.