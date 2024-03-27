تقرير أممي: إسرائيل استهدف بغزة 212 مدرسة بشكل مباشر

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ذكر تقرير أممي، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي استهدف 212 مدرسة "بشكل مباشر"، بينها 53 "دمرت بالكامل".

جاء ذلك في تقرير لمجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشارك في قيادتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وبشكل خاص على المدارس بجميع أشكالها، "أثر على 212 مدرسة بشكل مباشر"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر أن صورا للأقمار الصناعية أظهرت أن "ما لا يقل عن 53 مدرسة دمرت بالكامل" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وبيّن التقرير أن "ما لا يقل عن 167 مدرسة أخرى تعرضت لأضرار يرجح أن تكون شديدة".