إعادة فتح طلبات السداد القائمة على الدخل لطلاب القروض في أمريكا

أعادت وزارة التعليم الأمريكية، يوم الأربعاء، فتح باب التقديم عبر الإنترنت لخطط السداد القائمة على الدخل لمقترضي قروض الطلاب.

وكانت طلبات التقديم قد أُزيلت استجابة لحكم محكمة صدر في فبراير، والذي منع إدارة الرئيس السابق جو بايدن من تنفيذ خطة "التوفير في التعليم القيم" وأجزاء من خطط السداد الأخرى القائمة على الدخل. وأدى إزالة هذه المواد إلى تعقيد عملية التجديد للمقترضين المسجلين بالفعل في خطط السداد.

وكان الاتحاد الأمريكي للمعلمين قد رفع دعوى قضائية لإجبار الوزارة على قبول ومعالجة طلبات خطط السداد.

وقالت برسيس يو، نائبة المدير التنفيذي لمركز حماية المقترضين الطلابيين، الذي يمثل المدعين، إن التأخير في معالجة الطلبات حال دون حصول بعض المقترضين، بمن فيهم المسجلون في برنامج الإعفاء من القروض للخدمة العامة، على الإعفاءات المستحقة لهم.

وتعتمد خطط السداد القائمة على الدخل على الأوضاع المالية للمقترض وحجم أسرته عند احتساب الدفعات الشهرية، إلا أن على المقترضين إثبات استمرار أهليتهم بشكل دوري. ومع تعطل النماذج، تعذّر على بعض المقترضين استكمال هذا الإجراء.

وشجع دعاة حقوق المقترضين المستفيدين من هذه الخطط على الاستعداد لاحتمال حدوث تأخيرات في المعالجة، مع بدء الوزارة في قبول الطلبات مجددا.