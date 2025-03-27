هولندا: إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن بوسط امستردام

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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص أصيبوا فى حادث طعن بوسط امستردام.

ووقع حادث الطعن بالقرب من ساحة دام في وسط أمستردام، وتم إلقاء القبض على شخص واحد.

وأغلقت الشرطة المنطقة، وهرعت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، فيما حطت مروحية إسعاف طبية في الساحة بعد استدعائها إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يزال الدافع وراء الحادث غير واضح في الوقت الحالي، لكنه جزء من تحقيقاتنا الجارية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعا لمجلس المدينة شاركت فيه عمدة أمستردام فيمكي هالسيما توقف بسبب حادث الطعن.

لم تتوفر أي تفاصيل إضافية عن الحادث على الفور.