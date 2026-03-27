 مسئول إيراني: شنّ أمريكا هجمات بالتوازي مع دعوتها لمحادثات أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله
الجمعة 27 مارس 2026 10:41 م القاهرة
وكالات
نشر في: الجمعة 27 مارس 2026 - 10:14 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مارس 2026 - 10:14 م

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، إن «شنّ الولايات المتحدة هجمات على إيران بالتوازي مع دعوتها إلى محادثات أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إسرائيل استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، إلى جانب محطة كهرباء ومواقع نووية مدنية، ضمن هجمات طالت البنية التحتية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت تنفيذ الهجوم «بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وأضاف عراقجي، في تصريح عبر منصة «إكس»، أن الهجوم «يتناقض مع المهلة التي مدَّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدبلوماسية»، بحسب ما نقلته شبكة «الشرق».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، أمس الخميس، إنه سيمدد مرة أخرى المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة تدمير منشآتها للطاقة، وذلك بعد أن رفضت طهران في وقت سابق مقترحًا أمريكيًا مكوّنًا من 15 بندًا لإنهاء الحرب التي اندلعت مع إسرائيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض أُبلغوا بأن المقترح الإيراني المقابل قد يصل، اليوم الجمعة، عبر وسطاء.

اخبار متعلقة


