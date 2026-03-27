بغداد: تشكيل لجنة عليا بين العراق وأمريكا لمنع الهجمات الإرهابية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تنسيق عليا بين العراق وأمريكا لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي.

وقالت قيادة العمليات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه "في إطار الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى سنوات عديدة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تكللت بجهود مشتركة لهزيمة داعش تقرر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عليا يوم أمس، في الاجتماع الأول للجنة النسيق المشتركة العليا".

وأضافت، أن "الجانبين العراقي والأمريكي قررا تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي، والقوات الأمنية العراقية والمرافق والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي".

وتابعت: أن "الجانبين أكدا التزامهما بابقاء العراق خارج نطاق النزاع العسكري الجاري في المنطقة، مع الاحترام الكامل لسيادته، ودعم العراق في ضمان عدم استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديده او الدول المجاورة او دول المنطقة".

ولفتت إلى أن "الجانبين أكدا تجديد التزامهما بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب بطريقة تعطي الأولوية للعمل العراقي لتحقيق الأهداف المشتركة بما يحافظ على الاستقرار ويصون سيادة العراق".