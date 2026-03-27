العراق: إسقاط طائرة مسيرة في محافظة كركوك دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة في محافظة كركوك شمالي البلاد، دون تسجيل خسائر.

وقالت الوزارة، في بيان، أنه تم رصد طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسئولية قيادة عمليات كركوك، مضيفة أن القوات التابعة لها تعاملت مع المسيرة على الفور.

ونوهت إلى أنه في أعقاب ذلك، توجهت الجهات المختصة إلى موقع سقوط الطائرة لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وكانت الدفاعات الجوية العراقية قد أسقطت، منذ اندلاع التصعيد في المنطقة، عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في أجواء البلاد.