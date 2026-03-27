قتيلان من الجيش الإسرائيلي في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقتل جنديين إسرائيليين في لبنان.

وذكر الجيش أن جنديا 21 عاما قُتل، بعد أن أعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل جندي آخر 21 عاما أيضا. وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في العمليات البرية الأخيرة في جنوب لبنان إلى أربعة، وفقا لأرقام الجيش.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد الجنديين قُتل في هجوم صاروخي شنته جماعة حزب الله المدعومة من إيران، ما أدى أيضا إلى إصابة عدة آخرين، بحسب الجيش. بينما قُتل الجندي الثاني خلال تبادل إطلاق نار مع مقاتلين من الجماعة الشيعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يذكر أنه بعد ما يقرب من عام من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024. واستأنف حزب الله الهجمات على إسرائيل عقب بدء حرب إيران قبل نحو شهر، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية مكثفة وعمليات برية في جنوب لبنان.