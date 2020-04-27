مصدر: أعمال التطوير في مطار سفنكس مستمرة رغم تأجيل افتتاح المتحف المصرى الجديد

«الجايكا» تحدد موعد استئناف العمل بتوسعات مطار برج العرب خلال أيام





كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران أن أعمال التطوير التى بدأتها وزارة الطيران فى مطار سفنكس، لم تتوقف حتى مع إعلان تأجيل افتتاح المتحف المصرى الجديد.

وتستهدف وزارة الطيران المدنى زيادة سعة المطار الاستيعابية بإضافة مبنى جديد للركاب ليصل إجمالى السعة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب فى الساعة بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويًا، بدلا من ٣٠٠ راكب فى الساعة حاليا، حيث من المقرر أن يستقبل المطار العديد من الرحلات الجوية المنتظمة، تزامنا مع استقبال أعداد من الشارتر ورحلات الطائرات الخاصة برجال الأعمال.

يذكر، أن مطار سفنكس الدولى تم افتتاحه منتصف العام الماضى، ومن المستهدف أن يتم تشغيله لخدمة الحركة السياحية الوافدة إلى المتحف المصرى الجديد ويقع على مساحة 1.1 ألف فدان، ويستهدف استقبال 20 رحلة يوميا.

من جانب آخر كشف المصدر أن هيئة الجايكا اليابيانية أرجأت العمل بالتوسعات التى كان من المقرر أن تتم فى مطار برج العرب بسبب ظروف أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم اتخاذ قرار من الجايكا بتوقيت استئناف العمل.

ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من مطار برج العرب الدولى من خلال قرض ميسر مقدم من جايكا لوزارة الطيران المدنى، ويبلغ قدره 18.2 بليون ين يابانى بشروط ميسرة وبمعدل فائدة سنوى ثابت 0.1% ومدة سداد تصل إلى 40 عاما تتضمن عشر سنوات سماح.

وقدمت الحكومة اليابانية الدعم المالى والفنى لإطلاق «مشروع تطوير مطار برج العرب الدولى»، حيث بلغ إجمالى القرض الميسر 5.73 بليون ين يابانى حيث تم تشييد مبنى للركاب (صالة 1) وعدد من المرافق الأخرى بالمطار كطريق السيارات ومبنى محطة الشحن، فيما بدأ التشغيل الفعلى للمطار فى عام 2010، وتتضمن المرحلة الثانية (من المخطط بدء العمل فى 2019 والانتهاء فى أكتوبر 2022).