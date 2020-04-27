بالنسبة للعديد من الأمريكيين، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يقلب فقط روتينهم اليومي ، بل أدى إلى تعطيل بعض من لحظات الحياة الكبرى.

بعد الاضطرار إلى إلغاء خطط زفافهما الشهر الماضي بسبب الوباء، قرر داريل كوك جونيور وأوبري ليفين الزواج، وإقامة حفل زفافهما في بث مباشر مع الأصدقاء من الفناء الأمامي للمنزل، بسبب الإجراءات المتخذة في أمريكا بمنع التجمعات بسبب كورونا.

استطاع الزوجان إقامة حفل زفافهما عبر تطبيق زووم الإلكتروني، ليتمكن من جمع أكثر من 120 ضيفًا، بحسب موقع "إيه بي سي" الأمريكي.

تقول أوبري: "اعتقدت على الأرجح أن الكثير من الناس لن يتمكنوا من الحضور كونها لحظات قليلة لإثنين يتزوجون في فناء المنزل وكنت قلقة أيضًا من أنه لن يشعر أحد بنا ولكن في النهاية نجح الأمر نجاحًا كبيرًا".

حضر حفل الزفاف 5 من أطفال الزوجان من زيجاتهما السابقة، والمسؤول عن عقد القران والمصور، فيما تمكن بعض جيرانهم القريبين من مشاهدة الحفل من مسافة آمنة، علاوة على انضمام معظم الضيوف لمشاهدة الحفل أونلاين.

داريل وأوبري التقيا عبر تطبيق مواعدة في عام 2015، وانخرطا في علاقة دامت 4 سنوات، قالت أوبري إنهما أمضا عامًا في التخطيط لحفل الزفاف في ولاية لويزيانا الأمريكية، لكن عندما بدأ الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اضطرا إلى اتخاذ القرار الصعب بإلغاء حفل الزفاف.

في البداية، قالت أوبري إنهم كانا في حالة تعجب ولم يصدقا العلاقة لكن فرض عليهم الواقع إتمام الزواج، لافتة إلى أنه بينما كانت تصدر الحكومة الأمريكية أوامر بالحجر المنزلي كان عليهم اتخاذ قرار إجراء حفل الزفاف من عدمه، لكنهم قرروا في النهاية أنهم لا يستطيعون المخاطرة بصحة وسلامة أحبائهم.

مع اقتراب موعد زفافهما، بدأ الزوجان يفكران فيما إذا كان الزواج من المنزل ممكنًا، وخاصة عندما جاء ترخيص زواجهم أخيرًا عبر البريد قبل أيام من زفافهم، ليقرروا إرسال دعوة جديدة لأحبائهم لعقد حفل الزفاف عبر الإنترنت.

قال الزوجان إنهما مسروران بردود الفعل الإيجابية للغاية التي تلقياها، حيث حضر عدد من الضيوف عن الانترنت أكثر مما توقعوا، وبعضهم كان يرتدي ملابسا رسمية، وجميعهم كانوا متحمسين للاحتفال.