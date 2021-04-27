وزير الدفاع الروسي يبحث مع رئيس طاجيكستان قضايا الأمن الإقليمي



بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان لها اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن شويجو شارك في لقاء الرئيس رحمون مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى طاجيكستان، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش قضايا الأمن والتعاون الإقليمي في إطار مجلس وزراء الدفاع التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.



وكان شويجو التقى مع الرئيس رحمون، ووضع الوزراء أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لإسماعيل سماني أول حاكم للدولة الطاجيكية في ساحة دوستي بالعاصمة دوشنبه.



من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال لقائه مع نظيره الطاجيكي شيرالي ميرزو اليوم في العاضمة دوشنبه، أن روسيا وطاجكستان قررتا إنشاء نظام مشترك للدفاع الجوي.



وقال شويجو، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم: "من أجل تعزيز حماية حدود الدولة الجوية، قمنا بإعداد مشروع اتفاق حول إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي مشترك بين روسيا وطاجكستان.. وأقترح التوقيع على هذا الاتفاق في نهاية اجتماعنا".



وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان يستمر في التدهور، وأن روسيا وطاجكستان تعملان على التخطيط المشترك لصد التهديدات المحتملة من هذا الاتجاه، مؤكدا أن بلاده تقدم دعما للجانب الطاجيكي، وتولي اهتماما متزايدا للتعاون الثنائي في مجال الدفاع وكذلك لعمل القاعدة العسكرية الروسية رقم (201).



وأعرب وزير الدفاع الروسي عن استعداد بلاده لقبول المزيد من العسكريين الطاجيكيين للدراسة في الجامعات العسكرية الروسية، مضيفا أن "روسيا تتطلع لمشاركة وحدة عسكرية من طاجكستان في المناورات الاستراتيجية (غرب 2021) المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم.