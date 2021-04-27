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23 مايو.. الحكم على الداعشى أبو حمزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:00 م

حددت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة ٢٣ مايو المقبل للنطق بالحكم في محاكمة الإرهابي الداعشي الشهير بأبو حمزة أسد الله.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أيمن.ع.ع"، في القضية رقم 1391 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا، أنه في غضون الفترة من 2010 حتى 2019/7/7، روج - بطريق غير مباشر - لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن نشر عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحين.

 

كما وجهت النيابة للمتهم أبو حمزة أسد الله، استخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية.

 


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