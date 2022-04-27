أمن القليوبية يتمكن من ضبط عاطل بشبرا الخيمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم بشبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر، وسلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالى.

كما تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل، سبق اتهامه في 14 قضية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط "ك ف ص"، وشهرته "سيحا"، 35 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، مسجل خطر، سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات وسلاح وشروع في قتل"، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة"، و2 خزينة، و16 طلقة من ذات العيار، و150 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الأثمة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.