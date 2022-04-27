فرنسا تسجل 97 ألفا و498 إصابة جديدة بكورونا و197 حالة وفاة

سجلت فرنسا 97 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و197 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و605 آلاف و614 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و464 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 155 مليونا و294 ألفا و157 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.