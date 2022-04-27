ساسة من مختلف الأحزاب في ألمانيا يطالبون بفرض عقوبات ضد شرودر

دعا ساسة من مختلف الأحزاب في ألمانيا إلى فرض عقوبات ضد المستشار الأسبق جيرهارد شرودر بسبب موقفه المؤيد لروسيا.

وقال موريتس كورنر، عضو هيئة رئاسة الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "يجب أن يصبح (شرودر) في أسرع وقت ممكن ضمن قائمة عقوبات متربحي بوتين"، مضيفا أن شرودر الآن أهم رجل في ألمانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "لم يعد ينتمي إلى الصفوة السياسية الداخلية الألمانية، بل إلى صفوة الكرملين".

كما دعا الخبير في الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، رودريش كيزفيتر، إلى فرض عقوبات على شرودر.

وقال في تصريحات لنفس الصحيفة: "حقيقة أن شرودر لم ينأ بنفسه عن بوتين وروسيا لا تُظهر إلا مدى وقوفه في خدمتهم، لذلك يجب تأييد فرض عقوبات على عصبة بوتين، التي تضم شرودر".

كما دعا السياسي المنتمي لحزب الخضر والنائب في البرلمان الأوروبي، راينهارد بوتيكوفر، إلى دراسة فرض عقوبات ضد شرودر وغيره من الساسة الأوروبيين السابقين، "الذين باعوا أنفسهم الآن لفلاديمير بوتين". وقال بوتيكوفر في تصريحات لنفس الصحيفة أنه علاوة على ذلك يجب تجريد شرودر من مخصصاته الرسمية كمستشار سابق وطرده من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتعرض شرودر لانتقادات شديدة لعدم تخليه عن مناصبه في شركات الطاقة الروسية على الرغم من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وطالبته زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إيسكن، بترك الحزب بعد عضويته فيه لما يقرب من 60 عاما.



