 أوجستي: قدمنا مباراة كبيرة أمام فيروفيارو.. وأشكر الجماهير على المؤازرة - بوابة الشروق
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أوجستي: قدمنا مباراة كبيرة أمام فيروفيارو.. وأشكر الجماهير على المؤازرة

علي البحيري
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 2:52 ص

قال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في مستهل مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية «bal»، مؤكدًا أنه منافس مميز، ولكن خبرات «رجال سلة الاهلي» حسمت المباراة.

وأضاف أوجستي: استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط، حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أولى المباريات في بطولة BAL، وهذا أمر جيد.

واستكمل: سوف نغلق صفحة مباراة اليوم سريعًا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين المشاركين في المباراة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد للمباراة القادمة في البطولة.

واختتم أوجستي تصريحاته: أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في البطولة.


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