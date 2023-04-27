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اتفاق الصين و5 من دول آسيا الوسطى على تعزيز التعاون فيما بينها

بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:37 ص

 

تسعى الصين و5 من دول آسيا الوسطى إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجالات تشمل الزراعة والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التجارة والاستثمار، بحسب بيان صدر عقب لقاء وزراء خارجية هذه الدول في مدينة شيان الصينية اليوم الخميس.

وجمع اللقاء وزراء خارجية الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدول الست اتفقت على العمل معا لمواجهة الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة الإلكترونية.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن من المقرر أن تعقد الدول الست لقاء قمة في مايو المقبل، أيضا بمدينة شيان.


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