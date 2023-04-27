مجلس السيادة السوداني: كل الولايات تحت سيطرة الجيش

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، قبل قليل، أن كل الولايات تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.

وقال كباشي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن قوات الدعم السريع مؤسسة إخوانية أنشأها النظام السابق ولو كانت مؤسسة مدنية لتم تفكيكها.

وأضاف كباشي: "الدعم السريع بدأت تحشد قواتها وإمكانياتها للحرب منذ أكثر من 3 أشهر"، مشيرا إلى أن هناك خرق للهدنة وهجمات على مواقع القوات المسلحة المختلفة.

وتابع: "سبب سقوط ضحايا مدنيين هو القصف العشوائي للخونة والمتمردين والانقلابيين".

وكان المدير الإقليمي لـ"منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري، قد وجه، في وقت سابق اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى أطراف الصراع في السودان للانسحاب من جميع المرافق الصحية فوراً وعدم إعاقة عملها وضمان توفير الرعاية الصحية.

وأشار المنظري في بيان إلى تصاعد الهجمات على البنية التحتية الصحية في السودان "مع احتلال أطراف النزاع المستشفيات في الخرطوم والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية".

وحذر المدير الإقليمي من أن أكبر المخاطر التي ما زالت تهدد الصحة في السودان تتمثل في "العنف المستمر وتعطل العديد من المستشفيات والعيادات عن العمل، ومحدودية فرص الحصول على المياه النظيفة، ونقص الغذاء، والنزوح القسري للسكان".

وأضاف: "أدعو جميع الأطراف في السودان إلى حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، والالتزام بحماية خدمات الرعاية الصحية وعمل مرافق الصحة العامة في جميع حالات النزاع.