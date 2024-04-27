كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، عن فوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد نقيب أطباء الأسنان، بفارق نحو 500 صوت عن أقرب منافسيه الدكتور محمد بدوي، وفقا لمصادر في النقابة العامة، وعدد من حملات المرشحين على مقعد النقيب.

وقدم عدد من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية التهنئة إلى الدكتور إيهاب هيكل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفوزه في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان، النتائج النهائية عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات وحصر النتائج.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، أمس، إقبالا متوسطا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في العاشرة صباح أمس، وحتي الخامسة مساء، وتم غلق باب التصويت وبدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي تحت إشراف قضائي، ويتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان هم النقيب الحالي إيهاب هيكل ومحمد بدوي وشفيق الحكيم.

كما يتنافس على عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق السن 7 مرشحين، ويتنافس على مقاعد المجلس تحت السن 14 مرشحا، ويتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ومرشحان على مقعد منطقة وسط الدلتا، و4 مرشحين على مقعد منطقة غرب الدلتا، و3 مرشحين على مقعد منطقة شرق الدلتا، ومرشحان على مقعد شمال الوجه القبلى، ومرشحان على مقعد منطقة جنوب الوجه القبلي، بالإضافة للمرشحين على مستوي النقابات الفرعية.

وفاز 10 مرشحين بمقاعد رؤساء النقابات الفرعية بالتزكية هم محمد أبو شادي برئاسة النقابة الفرعية بالمنوفية، وعمر داره سعد برئاسة نقابة مرسى مطروح، وأمينة منصور برئاسة نقابة شمال سيناء، ومحمد الحمامصي برئاسة نقابة جنوب سيناء، وأحمد مبروك برئاسة نقابة المنيا، وعلاء العشيري برئاسة نقابة الفيوم، وطاهر شريف محروس برئاسة نقابة أسيوط، وصلاح الأفيوني برئاسة نقابة قنا، ومحمد ضياء برئاسة نقابة الأقصر، ومحمد أبو بكر برئاسة نقابة الوادي الجديد، كما فاز 20 مرشحا بعضوية مجالس النقابات الفرعية.