الإمارات تستقبل 25 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

وصلت إلى الإمارات، فجر اليوم السبت، الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، تضم الدفعة 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم.

وذكرت الوكالة، أنه عقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.