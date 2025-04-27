تعيش أروقة نادي ريال مدريد ساعات حاسمة، مع ترقب اجتماع مرتقب بين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز لحسم مستقبل الجهاز الفني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن مصير أنشيلوتي قد يُحدد خلال الساعات المقبلة، بعد خسارة الفريق لنهائي كأس الملك.

ورغم العلاقة الجيدة بين الطرفين، إلا أن رصيد المدرب لدى إدارة النادي قد شارف على النفاد، ومن المتوقع أن يرحل عن تدريب الفريق إما خلال الأيام المقبلة أو فور انتهاء منافسات الدوري الإسباني في 25 مايو المقبل.

في ظل هذا المشهد، يبرز اسم تشابي ألونسو كأقرب المرشحين لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة القادمة، إذ يحظى بدعم كبير داخل أروقة النادي.

وتُعد هذه الأيام مصيرية بالنسبة لريال مدريد، حيث تسود حالة من الترقب بين اللاعبين والجماهير، دون صدور تصريحات رسمية من النادي حتى الآن، سوى بعض التفاعلات الاعتيادية من اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.